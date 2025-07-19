Суббота, 19 июля, 2025
24.3 C
Рязань
Происшествия

В Рязани девушка из мести подожгла автомобиль бывшего парня

Анастасия Мериакри
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В Рязани девушка из мести подожгла автомобиль бывшего парня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В пожарную охрану обратился 30-летний рязанец, его иномарка, припаркованная около дома, загорелась. Сотрудники МЧС потушили машину, выяснилось, это был поджог. Под автомобилем нашли горящую пластмассовую бутылку с бензином.

Полицейские выяснили, что недавно владелец машины поссорился с 23-летней жительницей Рязанского района, с которой познакомился пару месяцев назад. После встреч и общения произошла размолвка, и мужчина решил прекратить общение, девушка сильно расстроилась. Оперативники установили, что знакомая потерпевшего набирала в бутылку бензин на одной из заправочных станций. Злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Новости России

После уединения в туалете девушка разгромила бар в Новосибирске

Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар
Новости России

Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено...
Транспорт и дороги

В Рязани с 21 июля ограничат движение по Первомайскому проспекту и улице Пожалостина

Движение частного транспорта будет закрыто на участке Первомайского проспекта — от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной. П
Кино и ТВ

Алексея Воробьева восхитил вокальный рекорд Хабиба в финале шоу «Караоке клаб»

В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.
Новости России

МИД РФ: Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам стран, вооружающих Киев

Россия считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех государств, которые разрешают применение своего (в том числе дальнобойного) оружия против нашей страны.

Последние новости

Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Происшествия

Лексус съехал в пруд с моста в Рязанской области

Водитель и пассажиры отделались лёгким испугом.
Медицина

В Перинатальном центре 250 отцов участвовали в партнерских родах с начала 2025 года

Для партнерских родов в перинатальном центре есть индивидуальные родзалы, позволяющие находиться будущим родителям отдельно от других пациенток.
Новости России

В Алапаевске женатый майор полиции совратил школьницу, она забеременела

Женатый майор полиции полгода совращал 15-летнюю школьницу в Алапаевске...
Новости России

Гладков с иронией ответил подчиненным, считающим, что он спит вместо работы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с иронией прокомментировал слухи...
Новости России

«Нам повезло»: россияне описали отдых на курорте в КНДР

Пляжный отдых на курорте Вонсан-Кальма в Северной Корее превзошел...
Новости России

Собчак удивило столпотворение в Шереметьево во время атаки дронов на Москву

Журналистка и блогер Ксения Собчак удивилась столпотворению из-за коллапса...
Общество

Число коррупционных преступлений в Рязанской области выросло почти в 2 раза.

Количество оконченных производством уголовных дел в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось и составило 263.