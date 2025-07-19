В Рязани девушка из мести подожгла автомобиль бывшего парня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В пожарную охрану обратился 30-летний рязанец, его иномарка, припаркованная около дома, загорелась. Сотрудники МЧС потушили машину, выяснилось, это был поджог. Под автомобилем нашли горящую пластмассовую бутылку с бензином.

Полицейские выяснили, что недавно владелец машины поссорился с 23-летней жительницей Рязанского района, с которой познакомился пару месяцев назад. После встреч и общения произошла размолвка, и мужчина решил прекратить общение, девушка сильно расстроилась. Оперативники установили, что знакомая потерпевшего набирала в бутылку бензин на одной из заправочных станций. Злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.