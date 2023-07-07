На главнуюНовости Рязани 07.07.2023 19:12 В Рязани дерево упало рядом с пешеходом 7info 2 Фото: группа "Типичная Рязань" ВКонтакте Происшествие произошло на улице Татарской рядом с домом №7 корпус 3. Сообщение об этом появилось в группе «Типичная Рязань». Автор поста написал, что дерево чуть ни упало на пожилую женщину. Новости партнёров Читайте также Медсестра из Рязани стала серебряным призером Всероссийского конкурса С 10 июля на трех улицах Рощи будет отключена подача горячей воды 10 июля на 2-й Железнодорожной улице отключат электроэнергию В Политехническом институте прошла церемония вручения дипломов В Рязани продолжается ямочный ремонт Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы В Рязани появятся три новых светофора Виталий Артемов провел встречу с жителями Рязани Городские новости РязаниНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Медсестра из Рязани стала серебряным призером Всероссийского конкурса Медсестра Рязанского кардиодиспансера заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». С 10 июля на трех улицах Рощи будет отключена подача горячей воды В связи с плановыми профилактическими работами горячей воды не будет на трех улицах. 10 июля на 2-й Железнодорожной улице отключат электроэнергию Сразу несколько домой улицы останутся без электричества. В Политехническом институте прошла церемония вручения дипломов 7 июля в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошла торжественная церемония вручения дипломов. В Рязани продолжается ямочный ремонт Как сообщает сайт городской администрации, ремонт прошел на 13 участках. Избрана мера пресечения разянцу, нанесшему оскорбительные надписи в парке Морской славы Прокуратура Московского района Рязани вынесла приговор мужчине, который нанес оскорбляющие Вооруженные силы РФ надписи на подводную лодку и торпеду в парке Морской славы. В Рязани появятся три новых светофора Тендер опубликовано на сайте госзакупок. Виталий Артемов провел встречу с жителями Рязани И.о. мэра провел встречу с жителями города, на которой ответил на важные для рязанцев вопросы. В Рязанской области утвердили программу повышения рождаемости В регионе утвердили программу «По повышению рождаемости» на 2023-2025 годы. В центре Рязани занялись сексом двое молодых людей Ролик сделан накануне, 6 июля. Скончался рязанский композитор Андрей Ильин Прощание с Андреем Ильиным состоится 8 июля в 12 часов в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Мервино. Рязаньстат сообщил, сколько в 2022 году зарегистрировали и расторгли браков Статистику обнародовали накануне Дня семьи, любви и верности.