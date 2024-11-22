В Рязани депортировали мигранта, осужденного за совращение несовершеннолетнего

Из Рязани депортировали двух иностранцев, которые ранее были осуждены за уголовные преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Один из мужчин отбывал наказание в исправительной колонии за мошенничество в крупном размере. Второй мигрант был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. После отбывания наказания их нахождение на территории России признали нежелательным.

Сотрудники Управления по вопросам миграции, Отдельного батальона ППСП и конвойной роты УМВД сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.