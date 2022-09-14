В Рязани действует 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства

В среду, 14 сентября, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы рассмотрели информацию о состоянии малого и среднего бизнеса в городе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 25 тыс. ед., из них 43,2% заняты в сфере торговли, 10,3% — в строительстве, 7,7% — в оказании транспортных услуг, 7,5% — производстве и 31,3% — в прочих видах деятельности (оказание бытовых услуг, информационные технологии и др.).

Общий объем оборота розничной торговли организаций всех видов экономической деятельности в первом квартале 2022 года составил 23,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с первым кварталом 2021 года в фактических ценах на 15%.

За первый квартал 2022 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 98,3 млн. рублей (в 2021 году — 130,4 млн. рублей), что ниже на 24,6%, чем налоговые поступления за тот же период 2021 года. Падение объясняется прекращением уплаты субъектами предпринимательской деятельности отложенных платежей по ЕНВД.

Кроме того, депутаты рассмотрели и вынесли на заседание Думы вопросы об условиях приватизации муниципального имущества и об изменении способа приватизации, о продаже муниципального имущества ранее установленным способом, о передаче в аренду нежилых помещений.