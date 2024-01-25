В Рязани дали старт 52-му «Звёздному походу»

25 января в Рязани дали старт «Звёздному походу», традиционно событие состоялось около памятника Герою Советского Союза Фёдору Полетаеву. В этом году «Звёздный поход» посвящён 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Провожали студентов в поход почётные гости: первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель председателя комитета по делам молодёжи Николай Петрушкин, почётный работник сферы молодёжной политики РФ, организатор движения по сохранению и возрождению «Звёздных походов» Рязанской области Елена Буняшина, представители вузов региона.

— Отличная традиция — в День студента стартовать с добрыми делами. Уверена, в муниципальных образования Рязанской области вас ждут. Это полезно и тем, кто на местах, и вам, — сказала Анна Рослякова.

В этом году участие в походе примут 12 отрядов. Они окажут помощь жителям 12 муниципальных образований Рязанской области. Особое внимание звёздники уделят воспитанникам Шацкой, Лесно-Конобеевской, Касимовской и Елатомской школам-интернатам.

Также уже в десятый раз в рамках «Звёздного похода» состоится акция «Линия жизни». Отряд «Альтаир» совместно с молодёжным парламентом Рязанской области совершит лыжный поход вдоль линии советско-германского фронта, проходившего через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей. Во время похода звёздники будут оказывать помощь ветеранам, проводить концерты, спортивные мероприятия, различные мастер-классы.