В Рязани чествуют лучших выпускников

26 июня в Рязани прошел торжественный прием лучших выпускников города «Золотое наследие», сообщает пресс-служба городской Думы.
На него пригласили медалистов, стобалльников, победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, а также ребят, добившихся успеха в спорте, творчестве, общественной деятельности. Помимо школьников, наград были удостоены их родители и педагогические коллективы школ.
С приветственным словом к собравшимся обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:
Также поздравления в адрес выпускников, педагогов и родителей прозвучали от главы администрации Рязани Виталия Артемова, председателя комитета РГД по социальным вопросам, ректора РязГМУ Романа Калинина, заместителя главы администрации Рязани Ларисы Крохалевой.