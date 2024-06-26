Среда, 26 июня, 2024

В Рязани чествуют лучших выпускников

Автор: 7info

Опубликовано

26 июня в Рязани прошел торжественный прием лучших выпускников города «Золотое наследие», сообщает пресс-служба городской Думы.

На него пригласили медалистов, стобалльников, победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, а также ребят, добившихся успеха в спорте, творчестве, общественной деятельности. Помимо школьников, наград были удостоены их родители и педагогические коллективы школ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

— Для вас распахнуты двери вузов не только Рязани, но и всей России. Но мы надеемся, что, получив образование, реализовывать свои способности вы будете в нашем родном городе. Ваши энергия и талант очень нужны Рязани! — сказала Татьяна Панфилова.

Также поздравления в адрес выпускников, педагогов и родителей прозвучали от главы администрации Рязани Виталия Артемова, председателя комитета РГД по социальным вопросам, ректора РязГМУ Романа Калинина, заместителя главы администрации Рязани Ларисы Крохалевой.

В Рязани чествуют лучших выпускников
В Рязани чествуют лучших выпускников
В Рязани чествуют лучших выпускников
В Рязани чествуют лучших выпускников

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