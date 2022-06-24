В Рязани чествовали лучших выпускников

В административном здании на ул. Радищева состоялся торжественный прием лучших выпускников школ города 2022 года «Золотое наследие Рязани». На прием были приглашены 38 выпускников, имеющих высокие достижения, родители и руководители образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.
Присутствующих приветствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Елена Сорокина.
Глава муниципального образования поблагодарила родителей и педагогов, которые внесли значительный вклад в образование и воспитание одиннадцатиклассников. Семьи лучших выпускников отмечены ценными подарками, которые вручила Татьяна Панфилова.
Елена Сорокина вручила награды руководителям образовательных учреждений, которые в 2022 году стали лидерами олимпиадного движения: № 2, 3, 4, 5, 14, 17, 52, 55, 69, 72, 73.
Среди выпускников Рязани-2022 48 лауреатов премии Губернатора Рязанской области одаренным детям, 4 победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований всероссийского и международного уровней. Все выпускники были награждены памятными подарками.