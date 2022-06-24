В Рязани чествовали лучших выпускников

В административном здании на ул. Радищева состоялся торжественный прием лучших выпускников школ города 2022 года «Золотое наследие Рязани». На прием были приглашены 38 выпускников, имеющих высокие достижения, родители и руководители образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Присутствующих приветствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Елена Сорокина.

— В этом году из школ Рязани во взрослую жизнь вступают 2358 выпускников. Желаю вам поступить в то учебное заведение, в которое вы планируете, сделать правильный выбор профессии. Когда профессия совпадает с хобби — это большое счастье. Хочется, чтобы применение своим знаниям, свое место в жизни вы нашли именно на рязанской земле, — сказала Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования поблагодарила родителей и педагогов, которые внесли значительный вклад в образование и воспитание одиннадцатиклассников. Семьи лучших выпускников отмечены ценными подарками, которые вручила Татьяна Панфилова.

Елена Сорокина вручила награды руководителям образовательных учреждений, которые в 2022 году стали лидерами олимпиадного движения: № 2, 3, 4, 5, 14, 17, 52, 55, 69, 72, 73.

Среди выпускников Рязани-2022 48 лауреатов премии Губернатора Рязанской области одаренным детям, 4 победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований всероссийского и международного уровней. Все выпускники были награждены памятными подарками.