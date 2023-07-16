В Рязани частично перекрыли движение по Первомайскому проспекту

С 15 июля в Рязани частично перекрыто движение транспорта по Первомайскому проспекту, сообщила пресс-служба городской администрация.

Организация движения изменена из-за старта второго этапа реконструкции теплотрассы. До 16 августа на участке от Военного госпиталя до Дома общественных организаций в обе стороны оставлены только полосы для общественного транспорта.

Водителям предлагают пути объезда: улицу Семинарскую либо Горбатый мост. На участке улицы Маяковского организовано двухстороннее движение.