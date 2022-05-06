В Рязани бывшего высокопоставленного полицейского осудили за взятку

Бывшего замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции Управления МВД России по Рязанской области осудили за взятку. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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В августе прошлого года полицейский получил 20 тысяч рублей от представителя кафе за то, что оповестил заведение о дате проведения проверки соблюдения миграционного законодательства. Правонарушение пресекли сотрудники ФСБ

Суд назначил бывшему полицейскому 3,5 года лишения свободы, отбывать наказание он будет условно. При этом установлен испытательный срок 3 года. В отношении представителя кафе дело о даче взятки прекращено в связи с деятельным раскаянием.