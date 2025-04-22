В Рязани бывшее здание гимназии № 5 передали школе № 3

Здание бывшей гимназии № 5 на улице Гагарина в Рязани официально передано школе № 3. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Рязанской области Ольга Васина в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося 22 апреля.

Ранее в этом здании временно обучались учащиеся гимназии № 2, пока их школу ремонтировали. После завершения ремонта и переезда гимназии в собственное здание помещение на Гагарина стало свободным. Региональные власти приняли решение о передаче объекта школе № 3.

По словам Ольги Васиной, это решение позволило образовательному учреждению отказаться от двухсменного формата. Теперь учащиеся 5–11 классов занимаются в здании на Гагарина, в то время как начальные классы продолжают обучение в основном корпусе школы.

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В 2024 году в здании провели ремонт, закупили новое оборудование.