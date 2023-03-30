В Рязани будут судить за взятки руководителя федерального бюджетного учреждения

В Рязани завершено расследование дела в отношении руководителя федерального бюджетного учреждения, которому было предъявлено обвинение в получении взяток (статья 290 УК РФ).

Согласно сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ, обвиняемый получал взятки в общей сумме свыше 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение договоров на оказание информационных услуг, необходимых для работы учреждения.

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району Рязани осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Во время расследования взяткодатель признал свою вину, дал подробные показания и активно содействовал дальнейшему расследованию преступлений. В соответствии с законодательством он был освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 291 УК РФ.

Прокурор признал собранную доказательственную базу достаточной для утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.