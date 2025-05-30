В Рязани будут судить стоматолога из-за смерти ребёнка во время приёма

В Рязани будут судить женщину-стоматолога, у которой на приёме скончался ребёнок. Обвинительное заключение в отношении рязанки утвердила заместитель областного прокурора Екатерина Банникова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, в декабре 2023 года семья обратилась в частную зубную клинику. Ребёнку было необходимо лечение зубов.

При оказании медпомощи стоматологом были допущены нарушения. У ребёнка возникло осложнение в виде кровотечения. Наступила смерть.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском райсуде.