В Рязани будут судить организаторов незаконной миграции

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Об этом сообщил сайт ведомства.

Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки иностранного государства и двух жителей Рязанской области по обвинению их в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Расследование данного уголовного дела проводилось следователями следственного отделения Управления ФСБ России по Рязанской области.

По версии следствия, гражданами Т., Ш. и С. в результате совместных и согласованных преступных действий на территории Рязанской области было организовано незаконное пребывание гражданина Киргизии с апреля 2021 по август 2022 года.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.