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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Рязани будут судить мужчину, порезавшего человека у площади Ленина

7info

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В Рязани передали в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В мае 2021 года П. гулял по улице Почтовой. У него возник конфликт с двумя мужчинами, которые сидели на лавочке у площади Ленина. Чтобы успокоить оппонента, рязанцы повалили его на брусчатку, а сами пошли в сторону улицы Соборной.

П. не успокоился, догнал обидчиков и продолжил выяснение отношения. В ходе перепалки обвиняемый ударил одного из мужчин ножом в живот.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Рязани.

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