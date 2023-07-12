В Рязани будут судить иностранца за причинение смерти по неосторожности

Смерть произошла из-за драки между двумя мужчинами в ноябре 2022 года.

Как сообщает следственный комитет Рязанской области, в ноябре прошлого года между двумя незнакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый обвиняемый ударил потерпевшего ладонью по лицу. От удара мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой. Обвиняемый скрылся с места преступления, у мужчины наступила смерть от закрытой черепно-мозговой травмы.

Теперь иностранец предстанет перед судом. Ему грозит наказание по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).