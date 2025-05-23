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Семья и отношения

В Рязани будущих молодожёнов собрали на «Финансовый девичник» и мальчишник

Алексей Самохин

Вместо традиционных свадебных хлопот — освоение ключевых навыков планирования. В Рязани пары, которые собираются пожениться, собрали на «Финансовый девичник» и «Финансовый мальчишник». Неформальное мероприятие во Дворце торжеств провело региональное отделение Банка России.

Участники узнали, как правильно учитывать доходы и расходы, распределять средства между необходимыми тратами, спонтанными покупками и накоплениями, избегать долгов и формировать финансовую подушку безопасности. Отдельно остановились на важности коммуникации.

«Мы специально разделили пары, чтобы расставить акценты с мужской и женской точек зрения. Главным было донести до невест и женихов, как рационально вести личный бюджет человека и общий семейный бюджет. Открытый диалог и готовность обсуждать со второй половиной тему денег помогут укрепить доверие и сформируют такой подход, который будет учитывать интересы обеих сторон», — уверена заместитель рязанского отделения Банка России Елена Морозова.

Эксперты напомнили: деньги в браке — это инструмент для достижения общих целей, но нередко и источник споров. Поэтому важно уже в начале семейной жизни обсудить свои финансовые привычки, выбрать способ ведения бюджета, отдельный или общий, определить ближайшие и долгосрочные задачи.

Первые совместные финансовые решения 41 пара, получившая новые знания, сможет принять уже в ближайшее время, распределяя свадебные подарки.

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