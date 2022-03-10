В Рязани благоустроят Лыбедский бульвар за 28 млн рублей

В 2022 году на благоустройство Лыбедского бульвара Рязани потратят 28 млн рублей. Тендер появился на портале Госзакупок 9 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 27 881 116,97 рублей. Деньги выделены из местного бюджета. Заказчиком выступает управление благоустройства города администрации Рязани.

Согласно документу, планируется высадка растений: елей, можжевельника, барбариса. Подрядчику также предстоит установить 8 деревянных скамеек, в том числе со спинками.

Окончание подачи заявок — 17 марта.