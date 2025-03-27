В Рязани благоустроят Гвардейский сквер и сквер на улице Чкалова

В 2025 году в Рязани начнется благоустройство Гвардейского сквера и сквера на улице Чкалова. Оба объекта прошли областной отбор и будут приведены в порядок в рамках проектов местных инициатив. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов.

Общая стоимость работ в Гвардейском сквере составит 11,2 млн рублей. Здесь установят ограждение вдоль ручья, обновят стенды на Аллее Героев, обустроят пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и проведут озеленение.

На благоустройство сквера на улице Чкалова выделено 7,5 млн рублей. В рамках работ заменят старое асфальтовое покрытие дорожек, создадут новые пешеходные маршруты, обновят малые архитектурные формы, установят Доску почета ветеранам и проведут озеленение.

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Кроме того, объединение кузнецов «Рязанская Крица» отольет копию Ордена Победы, который планируется разместить в сквере. После завершения работ ему присвоят название «Они сражались за Родину».