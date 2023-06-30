В Рязани благоустроят Аллею памяти бойцов, погибших в ходе СВО

В Доме общественных организаций Рязани состоялось совещание, в рамках которого обсудили проект по благоустройству Аллеи памяти воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом информирует сайт правительства Рязанской области.

В рамках подготовки проекта Аллеи проведена большая работа: обсуждались эскизные варианты, были решены технические вопросы.

– В настоящее время у нас в полном объёме есть проект благоустройства, есть конкретные архитектурные решения и сроки, – подчеркнула министр по делам территорий региона Жанна Фомина.

Аллея памяти будет создана на Богородском кладбище по программе поддержки местных инициатив. В рамках проекта установят скульптуру «Ангелы», а на территории аллеи проведут работы по озеленению и благоустройству.