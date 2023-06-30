В Рязани благоустроят Аллею памяти бойцов, погибших в ходе СВО

В Доме общественных организаций Рязани состоялось совещание, в рамках которого обсудили проект по благоустройству Аллеи памяти воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Об этом информирует сайт правительства Рязанской области.
В рамках подготовки проекта Аллеи проведена большая работа: обсуждались эскизные варианты, были решены технические вопросы.
Аллея памяти будет создана на Богородском кладбище по программе поддержки местных инициатив. В рамках проекта установят скульптуру «Ангелы», а на территории аллеи проведут работы по озеленению и благоустройству.