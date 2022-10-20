Четверг, 20 октября, 2022
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В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны

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В Васильевском переулке Рязани завершен второй этап благоустройства сквера, посвященного памяти рязанским летчикам-героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

— Накануне открытия нового общественного пространства приехала его посмотреть и встретиться с инициаторами проекта — директором школы № 75 Виталием Викторовичем Еремкиным и местными активистами, — написала Сорокина.

— Работа проведена огромная! Если кто видел и помнит, это было заросшее, непроходимое место. В прошлом году здесь расчистили и спланировали территорию, сделали освещение, поставили ограждение и лавочки, заасфальтировали дорожки, обустроили площадку под мемориальный комплекс. В этом году подрядчик установил памятник, оформил зеленую зону. Завезли плодородный грунт, оформили газон, сделали входную группу и территорию у памятника, посадили кустарники.

Благодаря упорству и желанию активистов из заброшенной территории получилось прекрасное место для отдыха и прогулок, а также для проведения патриотических мероприятий со школьниками. Уже завтра первоклашки школы № 75 заложат новую традицию и посадят в сквере саженцы дубов. Дети будут ухаживать за деревьями до окончания школы.

Микрорайон становится комфортнее и зеленее. Построены детский сад, школа, планируется построить поликлинику и благоустроить пространство вокруг неё.

Уверена, инициаторы на этом не остановятся и развитие территорий в микрорайоне продолжится.

В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны
В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны
В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны
В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны
В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны
В Рязани благоустроили сквер в память о лётчиках Великой Отечественной войны

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