В Рязани благоустраивают Новопавловскую рощу

Завершены работы по новому этапу благоустройства Новопавловской рощи. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Состоялась приёмка работ с участием представителей администрации города Рязани, депутатов городской думы, комитетов ТОС, активных жителей, подрядной организации.

В рамках Нацпроекта «Жильё и городская среда» выполнено устройство дорожно-тропиночной сети площадью более 1,4 тыс м2, в том числе из тротуарной плитки, работы по устройству системы освещения 49 опор, озеленение. Установлены малые архитектурные формы — детская площадка: качели, лазалка, детский игровой комплекс. Оборудована площадка для выгула собак. Выполнена реконструкция баскетбольной площадки. В рамках благоустройства установлено 8 видеокамер.

Подрядная организация «Промо» выполнила работы ранее срока, установленного в контракте.

Все работы, проведённые в роще, определялись вместе с жителями в рамках общественных обсуждений. А саму Новопавловскую рощу выбрали жители в качестве приоритета благоустройства по Железнодорожному району в рамках рейтингового голосования городской среды в апреле-мае 2023 года.