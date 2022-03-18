В Рязани бесплатно раздавали выпуск «Новой газеты», который запретили к продаже

18 марта в Рязани на площадях Ленина и Театральной бесплатно раздавали выпуск «Новой газеты», который запретили к продаже в газетных киосках города, сообщает СМИ.

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По словам главного редактора издания Алексея Фролова, в киосках отказались продавать новый выпуск, не назвав при этом причину.

«Этот выпуск «Новой газеты» сегодня запретили продавать в рязанских киосках. Запретили, не сообщив об этом даже нам. Нам ничего не осталось кроме того, как просто выйти и раздать эту газету людям, просто потому что это — наш труд», — рассказал Фролов.

Отмечается, что выпуск также запретили во многих точках продажи в Москве.

В девятом номере «Новой» рассказывалось, в частности, о росте цен в Рязани, работе скорой помощи, появлении Овсянниковой в эфире «Первого канала».