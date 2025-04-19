В Рязани банк с двухмесячной задержкой исполнил решение суда о выдаче наследства

Прокуратура Московского района города Рязани выявила нарушение со стороны одного из отделений банка, сотрудники которого с задержкой исполнили решение суда о передаче денежных средств наследнику. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Основанием для проверки стало обращение местного жителя, столкнувшегося с затягиванием процедуры получения средств, признанных его собственностью по решению суда.

Согласно материалам дела, решением Московского районного суда за заявителем было признано право собственности на денежные средства, размещённые на банковских вкладах. Несмотря на предоставление копии судебного акта, перевод средств был произведён лишь спустя два месяца после первичного обращения.

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Как отметили в прокуратуре, действия финансовой организации нарушают нормы гражданского законодательства. В частности, статьи 845 и 849 Гражданского кодекса РФ обязывают банк исполнять распоряжения клиента по выдаче средств со счёта не позднее следующего дня после поступления соответствующего документа.

По итогам проверки в адрес руководства кредитной организации внесено представление с требованием устранить нарушения и не допускать подобных случаев в дальнейшем.