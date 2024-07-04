В Рязани асфальт поливают пять машин

Пять поливомоечных машин работают на улицах Рязани в аномальную жару. Об этом сообщает городская администрация.

Сообщается, что техника работала в течение всего дня 3 июля. Напомним, в этот день в регионе был побит температурный рекорд 1959 года.

Также на городских улицах продолжается вывоз грунтовых наносов. В ночь на 4 июля спецтехника работала на участках улиц Халтурина от Северного переулка – 250 м, Южный переулок от Куйбышевского шоссе до Северного переулка (одна сторона), Зубковой – 170 м. С городских территорий вывезено 36 кубических метров грунтовых наносов.

Запланирован ямочный на участках улиц Островского, Бирюзова, Радищева, Михайловское шоссе, Зубковой, Восточный промузел. Бригады мехуборки будут работать на улицах Дачная и Космонавтов.