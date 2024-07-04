Четверг, 4 июля, 2024

В Рязани асфальт поливают пять машин

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: admrzn.ru/

Пять поливомоечных машин работают на улицах Рязани в аномальную жару. Об этом сообщает городская администрация.

Сообщается, что техника работала в течение всего дня 3 июля. Напомним, в этот день в регионе был побит температурный рекорд 1959 года.

Также на городских улицах продолжается вывоз грунтовых наносов. В ночь на 4 июля спецтехника работала на участках улиц Халтурина от Северного переулка – 250 м, Южный переулок от Куйбышевского шоссе до Северного переулка (одна сторона), Зубковой – 170 м. С городских территорий вывезено 36 кубических метров грунтовых наносов.

Запланирован ямочный на участках улиц Островского, Бирюзова, Радищева, Михайловское шоссе, Зубковой, Восточный промузел. Бригады мехуборки будут работать на улицах Дачная и Космонавтов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

Опубликованы фото молодожёнов из Касимова и Шацка

На федеральных трассах в Рязанской области борются с жарой

Рязанцев ожидают дожди и грозы с градом

В Рязани порывы ветра могут достигать 27 м/с

Очередной рейд провели на 5-ой оптовой базе в Рязани

В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы

Шелкопряд объел 100% лиственных насаждений в Криушинском и Клепиковском лесничествах в 2023 году

В РГУ идет набор на обучение в отделение «Теология»

Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия умер в 27 лет

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Мужчина внезапно распылил газ из баллончика в лицо женщине в Иркутске

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

Новости кино и телевидения
В новых сериях к команде присоединится Эвелина Блёданс.

Опубликованы фото молодожёнов из Касимова и Шацка

Новости Касимова
ГУ ЗАГС Рязанской области продолжает знакомить жителей региона с молодожёнами, сыгравшими свадьбы.

На федеральных трассах в Рязанской области борются с жарой

Новости Рязани
При температуре свыше 32 градусов подрядные организации, ответственные за содержание автодорог, проливают водой проезжую часть в наиболее опасных местах

Рязанцев ожидают дожди и грозы с градом

Новости Рязани
При грозах возможно усиление ветра с порывами до 12-17 м/с

В Рязани порывы ветра могут достигать 27 м/с

Новости Рязани
Это ожидает рязанцев 5 и 6 июля.