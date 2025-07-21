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Происшествия

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в причинении смертельных травм знакомой

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

По ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела города Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как ранее сообщалось, 13 июля 2025 года в вечернее время между подозреваемым и 43-летней женщиной произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанёс потерпевшей множественные травмы, от которых она скончалась на месте. 

После случившегося подозреваемый скрылся, но был оперативно задержан силовиками. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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