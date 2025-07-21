В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в причинении смертельных травм знакомой

По ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела города Рязани Следственного управления СК России по Рязанской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как ранее сообщалось, 13 июля 2025 года в вечернее время между подозреваемым и 43-летней женщиной произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанёс потерпевшей множественные травмы, от которых она скончалась на месте.

После случившегося подозреваемый скрылся, но был оперативно задержан силовиками.

Расследование уголовного дела продолжается.