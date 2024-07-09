В Рязани арестовали мужчину, который незаконно прописал у себя 90 мигрантов

Рязанца, который незаконно прописал у себя 90 мигрантов, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Выяснилось, что с июля 2022 года по апрель 2024 года обвиняемый организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 90 иностранных граждан. За денежное вознаграждение он оформлял им фиктивную регистрацию в принадлежащих ему жилых помещениях. Действовал рязанец не один, однако пока других причастных к этому делу не установили.

По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.