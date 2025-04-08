В Рязани арбитражный суд признал банкротом ООО «НИТИ»

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил заявление ПАО «Сбербанк России» о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «НИТИ» в связи с наличием непогашенной задолженности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно определению суда от 29 декабря 2023 года, в отношении должника была введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждён Ланцов В.А.

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий подал в суд ходатайство о переходе к следующей стадии — введению конкурсного производства.

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Суд не нашёл оснований для применения процедуры финансового оздоровления, так как ООО «НИТИ» не представило:

доказательств обеспечения исполнения графика погашения задолженности (например, залога, независимой гарантии, государственной или муниципальной гарантии, поручительства и т. п.);

подтверждений возможности восстановления производственной деятельности и получения дохода, достаточного для погашения долгов перед кредиторами и восстановления платёжеспособности.

Кроме того, суд отметил наличие постоянного роста задолженности по текущим платежам.

Собрание кредиторов большинством голосов поддержало ходатайство о признании ООО «НИТИ» банкротом и введении конкурсного производства. Учитывая невозможность восстановления платёжеспособности и наличие признаков банкротства, арбитражный суд пришёл к выводу о необходимости признания ООО «НИТИ» несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.