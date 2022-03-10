В Рязани антимонопольщики усилили контроль за продовольственными товарными рынками

Рязанское УФАС России усиливает контроль за продовольственными товарными рынками, сообщила пресс-служба ведомства.

- Реклама -

Служба осуществляет постоянный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей. Мониторинг ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков.

В начале года по предложению ФАС России крупнейшие федеральные торговые сети, в том числе «Магнит» и «Пятерочка», действующие в Рязанской области, взяли на себя добровольные обязательства по ограничению своих торговых наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. С 1 марта торговые сети в добровольном порядке снизили порог ограничения для отдельных товарных позиций молочной продукции, сахара, овощей «борщевого» набора, хлеба и хлебобулочных изделий.

Кроме того, Рязанское УФАС России совместно с Минпромторгом Рязанской области провело совещания с «региональными» торговыми сетями. Территориальное управление службы рассказало о положительном опыте реализации федеральными торговыми сетями инициатив по ограничению максимальных наценок на отдельные позиции ряда социально значимых продуктов питания.

- Реклама -

Рязанским ритейлерам предложено оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом они самостоятельно определяют торговые позиции, временной период, предельный размер наценки.

После предложения Рязанского УФАС России три региональные торговые сети ООО «Аллегри» (магазины «Вита-маркет»), ООО «Универсам «Подсолнух» и «Фудторг» сообщили о готовности ограничить максимальный уровень наценок на отдельные категории продуктов, указанных в постановлении Правительства РФ от 15 июля 2010 г. №530*.

Ограничения введены ООО «Аллегри» (магазины «Вита-маркет») и ООО «Универсам «Подсолнух» с 10 марта, а ООО «Фудторг» (магазины «У дома») — с 14 февраля.

В целях оперативного реагирования антимонопольного органа, в Рязанском УФАС России действует «горячая линия». По телефону (499) 755-23-23 (доб. 062-105) граждане могут сообщить информацию о фактах повышения цен. Полученные сведения будут использоваться для выявления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства.