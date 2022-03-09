В Рязани анонсировали массовое отключение холодной воды в четверг

В среду, 10 марта, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проведёт МП «Водоканал Рязани».

С 10.40 до 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица 1-й проезд Коняева, дома с 2 по 12, дома с 3 по 11;

улица 2-й проезд Коняева, дома с 3 по 29, дома с 4 по 32,

улица Центральная, дом 19, дом21;

С 13.00 до 19.00 по следующим адресам:

улица Бирюзова, дом 13а (школа №56), дом 15 корп. 1, дом 15 корп. 2,

улица Интернациональная, дом 10, дом 11, дом 11д (д/сад №124), дом 12,

улица Станкозаводская, дом 28 корп. 1;

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С 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

улица Островского, дом 39 корп. 1 (д/сад №81), дом 41, дом 43;

С 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

улица Зубковой, дом 16/36,

улица Советской Армии, дом 21,

улица Тимакова, дом 34;

С 9.00 до 17.00 в посёлки Борки по следующим адресам: