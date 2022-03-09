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Среда, 9 марта, 2022

В Рязани анонсировали массовое отключение холодной воды в четверг

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В Рязани анонсировали массовое отключение холодной воды в четверг

7info7

В среду, 10 марта, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проведёт МП «Водоканал Рязани».

С 10.40 до 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица 1-й проезд Коняева, дома с 2 по 12, дома с 3 по 11;
  • улица 2-й проезд Коняева, дома с 3 по 29, дома с 4 по 32,
  • улица Центральная, дом 19, дом21;

С 13.00 до 19.00 по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дом 13а (школа №56), дом 15 корп. 1, дом 15 корп. 2,
  • улица Интернациональная, дом 10, дом 11, дом 11д (д/сад №124), дом 12,
  • улица Станкозаводская, дом 28 корп. 1;
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С 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • улица Островского, дом 39 корп. 1 (д/сад №81), дом 41, дом 43;

С 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом 16/36,
  • улица Советской Армии, дом 21,
  • улица Тимакова, дом 34;

С 9.00 до 17.00 в посёлки Борки по следующим адресам:

  • улица 7-й район, дома с 50 по 64, дома с 51 по 63, улица 8-й район, дома с 126 по 146, дома с 127 по 145б.

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