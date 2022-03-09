В Рязани анонсировали массовое отключение холодной воды в четверг

В среду, 10 марта, в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Причина – ремонтные работы на водопроводе. Их проведёт МП «Водоканал Рязани».
С 10.40 до 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица 1-й проезд Коняева, дома с 2 по 12, дома с 3 по 11;
- улица 2-й проезд Коняева, дома с 3 по 29, дома с 4 по 32,
- улица Центральная, дом 19, дом21;
С 13.00 до 19.00 по следующим адресам:
- улица Бирюзова, дом 13а (школа №56), дом 15 корп. 1, дом 15 корп. 2,
- улица Интернациональная, дом 10, дом 11, дом 11д (д/сад №124), дом 12,
- улица Станкозаводская, дом 28 корп. 1;
С 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
- улица Островского, дом 39 корп. 1 (д/сад №81), дом 41, дом 43;
С 9.00 до 16.00 по следующим адресам:
- улица Зубковой, дом 16/36,
- улица Советской Армии, дом 21,
- улица Тимакова, дом 34;
С 9.00 до 17.00 в посёлки Борки по следующим адресам:
- улица 7-й район, дома с 50 по 64, дома с 51 по 63, улица 8-й район, дома с 126 по 146, дома с 127 по 145б.