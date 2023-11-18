Суббота, 18 ноября, 2023
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В Рязани актёру Илье Малакову вручили удостоверение кандидата в мастера спорта

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Фото с сайта «Рязанские ведомости»

В Рязани 18 ноября стартовал всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти Владимира Соловова. Соревнования проходят в Академии единоборств, состязаются борцы греко-римского стиля в возрасте до 21 года.

Как сообщают «Рязанские ведомости», одним из почётных гостей соревнований стал уроженец Рязани, актёр Илья Малаков. В рамках мероприятия исполнителю главной роли в фильме «Легенда о Коловрате» вручили удостоверение кандидата в мастера спорта. Его актёр получил из рук главы регионального Минспорта Владислава Фролова.

Отметим, что за награды соревнований состязаются 150 спортсменов из Рязанской области и регионов России.

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