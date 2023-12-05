В Рязани адвокат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Рязанского адвоката будут судить за мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В марте обвиняемый через посредников получил от жителя Рязани 60 тысяч рублей. Деньги предназначались для взятки полиции за возвращение транспортного средства, которое было вещдоком в уголовном деле.

Адвокат не стал передавать деньги полицейским и оставил их себе. В ходе следствия похищенная сумма была изъята, а на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении посредников в ближайшее время будет направлено прокурору с обвинительным заключением.