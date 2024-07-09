Вторник, 9 июля, 2024

В Рязани 9 июля проведут ямочный ремонт на 6 улицах

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan/22200

В Рязани 9 июля планируют провести ямочный ремонт на улицах Бирюзова, Полетаева, Матросова, Ряжском шоссе, Восточном промузле, Славянском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Также, по сообщению мэрии, сейчас устраняются повреждения на сетях уличного освещения на улицах Западная, Грибоедова, Чапаева. Продолжается распиловка и вывоз упавших деревьев.

В ночь на 9 июля спецтехника ДБГ работала в Северном переулке, на участке от путепровода до улицы Матросова (одна сторона). Во всех районах подметали проезжую часть дорог общего пользования.

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