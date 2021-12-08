В Рязани 9 декабря на пяти улицах отключат холодную воду

Сайт Водоканала сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани 9 декабря.

С 9 до 17 часов без воды останутся:

улица Бугровка, дома с 4 по 24 на чётной стороне, с 1 по 21 на нечётной;

улица Серёжина Гора, дома со 2 по 24 по чётной стороне, с 1 по 39 по нечётной, дом № 14, в котором находится детский дом «Вера».

С 09.30 до 17 часов отключат воду в домах № 22, 24, 24А на улице 1-я Прудная; в домах № 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 9А, 11, 11А, 17А (школа № 38), 10Б, 14, 14В, 14В строение 4, 16, 17Б (ЦТП) на улице Связи.

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Кроме того, планируется отключение домов № 2А, 2Б, 1В на улице Соколовской.