В Рязани 8 апреля прошёл очередной субботник

В Рязани продолжается весенний месячник по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Большая уборка, которая прошла по всему городу сегодня, 8 апреля, продолжила цикл субботников, проводимых в рамках весеннего месячника по благоустройству. Санитарная очистка проводилась в парках, скверах, дворах и на зеленых зонах. В ней приняли участие неравнодушные горожане, сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных и коммерческих предприятий.

Общими усилиями был убран мусор, накопившийся за зиму, сухие ветви. В частности, субботники прошли в «Читающем сквере» в пос. Недостоево; в парке Морской Славы; на ул. Костычева; на ул. Новаторов; в сквере на ул. Качевская в поселке Строитель; на зеленой зоне от дома 41 корп. 2 по ул. Высоковольтная до дома 81 корп. 1 по ул. Шевченко; на зеленой зоне по ул. Высоковольтная; на территории рядом с СНТ «Нефтяник».

Кроме того, рязанцы убрались на своих территориях проживания: во дворах и на расположенных рядом общественных пространствах.

Следующий общегородской субботник пройдет 15 апреля.