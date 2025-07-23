В Рязани 63-летнего водителя будут судить за наезд на пешехода

Советский районный суд Рязани рассмотрит уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. По данным региональной прокуратуры, он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью пешехода (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года на улице Семинарской. Обвиняемый ехал по проезжей части и не уступил дорогу мужчине, переходившему улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сбил пешехода, в результате чего тот получил тяжёлые травмы.

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы с возможным запретом на определённую деятельность.