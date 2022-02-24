В Рязани 60-летний мужчина ограбил 7-летнюю девочку в супермаркете

В Рязани сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину, ударившего в фойе супермаркета 7-летнюю девочку и отобравшего у нее сумки с покупками мамы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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34-летняя рязанка оставила дочь с сумками в магазине на площади Свободы, сама же пошла за покупками. В этот момент на ребёнка напал взрослый мужчина и отобрал сумки.

Описания подозреваемого направили патрулям, один из них оперативно задержал мужчину. 60-летний рязанец имеет судимость за кражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж).