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Четверг, 24 февраля, 2022

В Рязани 60-летний мужчина ограбил 7-летнюю девочку в супермаркете

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В Рязани 60-летний мужчина ограбил 7-летнюю девочку в супермаркете

7info

В Рязани сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину, ударившего в фойе супермаркета 7-летнюю девочку и отобравшего у нее сумки с покупками мамы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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34-летняя рязанка оставила дочь с сумками в магазине на площади Свободы, сама же пошла за покупками. В этот момент на ребёнка напал взрослый мужчина и отобрал сумки.

Описания подозреваемого направили патрулям, один из них оперативно задержал мужчину. 60-летний рязанец имеет судимость за кражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

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