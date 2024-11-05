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В Рязани 6 ноября жители двух улиц останутся без воды

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Кристина Аманн
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани на двух улицах в среду 6 ноября отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Воды не будет на улице Новоселов (д. 23 корп.1, 25, 25 корп.1, 27, 27 корп.1, 29, 31, 31 (МКУ Управление по делам ГОЧС г.Рязани), 31а, 33 корп. 2 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33а (ГБУ РО Городской клинический родильный дом №1), 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.3, 35 корп.4) и на улице Тимакова (ул. Тимакова, д. 9 (МБОУ Школа №63), 9 (МБУ СШ Фаворит), 11, 13, 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП №1). Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

Подача воды прекратится в 09:00. Вновь ее запустят в 12:00.

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