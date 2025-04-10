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Транспорт и дороги

В Рязани 44 информационных табло на остановках требуют замены

Анастасия Мериакри

В Рязани 44 информационных табло на остановках общественного транспорта требуют капитального ремонта. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на заседание комитета Рязгордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

В 2024 году администрация провела ремонт 95 информационных табло за 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что 44 из них требуют капитального ремонта, на замену этих табло требуется допфинансирование.

В прошлом году на улицах города также установили 1373 дорожных знака, нанесли 38 километров продольной и 7259 квадратных километров поперечной разметки, провели ремонт 18 участков дорожной сети. Провели ямочный ремонт, заменили бордюры и покрасили мостовые элементы на 709 участках дорог. Установили 3 светофора и оборудовали 16 нерегулируемых пешеходных переходов.

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