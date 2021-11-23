В Рязани 41-летний мужчина подозревается в краже алкотестера

В Рязани полиция задержала 41-летнего местного жителя, который подозревается в краже стационарного алкотестера из помещения фирмы на улице Котовского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, мужчина проник в помещение по пожарной лестнице, после чего взломал окно на втором этаже.

Внутри злоумышленник надеялся найти дорогую офисную технику, однако ему на глаза попался только алкотестер.

Подозреваемый был задержан при попытке сбыть краденное, В полиции возбуждено уголовное дело.