В Рязани 4 марта временно отключили отопление из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на регуляторе давления и тепловых сетях, в двух районах города Рязани временно прекращена подача отопления и горячей воды.

Октябрьский район

Отключение теплоносителя продлится с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

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ул. Дружная : д. 3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16к.1;

: д. 3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16к.1; ул. Качевская : д. 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34к1, 34к2, 34к3, 34к4, 34к5, 36, 36к1;

: д. 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34к1, 34к2, 34к3, 34к4, 34к5, 36, 36к1; ул. Предзаводская : д. 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9;

: д. 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9; ул. Поселковая: д. 1к1, 3, 3а, 4, 5, 5к1, 7, 8, 13, 14, 14а.

Также отключение коснётся:

Детских садов №122, №152

Поликлиники №15

Железнодорожный район

Подача отопления будет приостановлена с 9:00 до 16:00 по адресам:

ул. 2 Линия : д. 50/36, 27, 29, 29а, 25/38;

: д. 50/36, 27, 29, 29а, 25/38; ул. Шевченко : д. 40, 42, 42а;

: д. 40, 42, 42а; Детский сад №75.

Работы проводит МУП «РМПТС». Специалисты обещают восстановить теплоснабжение в указанные сроки.