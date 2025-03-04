В Рязани 4 марта временно отключили отопление из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ на регуляторе давления и тепловых сетях, в двух районах города Рязани временно прекращена подача отопления и горячей воды.
Октябрьский район
Отключение теплоносителя продлится с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:
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- ул. Дружная: д. 3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16к.1;
- ул. Качевская: д. 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34к1, 34к2, 34к3, 34к4, 34к5, 36, 36к1;
- ул. Предзаводская: д. 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9;
- ул. Поселковая: д. 1к1, 3, 3а, 4, 5, 5к1, 7, 8, 13, 14, 14а.
Также отключение коснётся:
- Детских садов №122, №152
- Поликлиники №15
Железнодорожный район
Подача отопления будет приостановлена с 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. 2 Линия: д. 50/36, 27, 29, 29а, 25/38;
- ул. Шевченко: д. 40, 42, 42а;
- Детский сад №75.
Работы проводит МУП «РМПТС». Специалисты обещают восстановить теплоснабжение в указанные сроки.