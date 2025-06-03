В Рязани 4 июня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд

Рязанская дистанция пути сообщает, что 4 июня с 10:00 до 17:00 на участке Рязань-2 – Ряжск-1 будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожные пути.

В границах охраняемого железнодорожного переезда 201 км, расположенного в Октябрьском городке по ул. Военных автомобилистов, будет производиться ямочный ремонт асфальтового покрытия проезжей части. В связи с чем, будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 201 км.

Автомобилистам следует учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.