В Рязани 31 января несколько улиц останутся без холодной воды

В Рязани во вторник, 31 января, отключат холодную воду на нескольких улицах.

С 9 до 14 часов отключение затронет адреса:

Братиславская д. 1/2, 3, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;

Гоголя с д. 2 по д. 32 (чётная сторона) и с д. 1 по д. 39 (нечётная сторона);

Островского с д. 1 по д. 19 (нечётная сторона) и с д. 2 по д. 16 (чётная сторона);

Толстого д. 10, 12, 12а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а;

Чернышевского д. 10, 4, 6, 6а, 8, 8а;

Полетаева д. стр. 14 — МБОУ Гимназия №5;

Гоголя д. 28 — ОГБПОУ РТК;

д. 5 — МБУДО ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылева;

Островского д. 15а — МБДОУ Детский сад №12;

д. 4 — МБДОУ Детский сад №160;

Толстого д. 5 — МБОУ Школа №37;

Чернышевского д. 7 — Управление Росгвардии по Рязанской области, д. 7а — Управление Росгвардии по Рязанской области;

д. 16-16а — ОГБПОУ РСК;

ВНС Парковая- Братиславская д. 4.

Подвоз технической воды организуют к дому 15а по улице Островского с 9:30.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонт водопровода.