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Пятница, 26 ноября, 2021
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В Рязани 29 ноября отключат электричество на семи улицах

Александр Ильин

В понедельник, 29 ноября, в Рязани без электричества останутся семь улиц, сообщает мэрия города. 

Так, в связи с проведением работ на воздушной линии с 09.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: 

  • ул. 5-й проезд Новой, д. с 1 по 14, д. 16, д. 22. 
  • ул. 6-й проезд Новой, д. с 1 по 11, д. с 13 по 15, д. 17.
  • ул. Тургенева, д. 14, д. 16, д. 16а, д. с 18 по 21, д. с 23 по 26, д. 28, д. 30. 
  • ул. Радиозаводская, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31. 
  • ул. Белинского, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14. 
  • ул. Боголюбова, д. 78 стр 2, д. 80 стр. 2.
  • ул. проезд Белинского, д. с 3 по 13, д. 15.

Уточняется, что работы проводит МУП «РГРЭС». 

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