Четверг, 19 октября, 2023
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В Рязани 28-летний мужчина из Средней Азии напал с ножом на девушку

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Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Рязанские полицейские задержали 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который напал с ножом на свою сожительницу.

В полицию поступило сообщение, что в ОКБ доставили 25-летнюю иностранку с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки.

Как выяснили оперативники, травму девушка получила во время конфликта со своим сожителем – 28-летним гражданином одной из стран Средней Азии. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им несколько ранений.

Преступника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), по которой грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Рязанской области.

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