В Рязани 27 октября автомобилисты массово выехали на выделенную полосу на Московском шоссе

Утром 27 октября рязанцы на личных автомобилях массово выехали на выделенную полосу для общественного транспорта. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

— Утро, Московское шоссе. Выделенка… На ней все, кроме общественного транспорта перед нашим автобусом, — сетуют рязанцы.

Напомним, выделенные полосы совсем недавно в Рязани появились на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Изначально полосы для общественного транспорта обустраивали в качестве временной меры во время капремонта теплосетей там, однако власти приняли решение оставить их. Ранее сообщалось, что в Рязани выделенные полосы сократили время поездки в общественном транспорте

Ранее также сообщалось, что выделенная полоса для общественного транспорта может появиться ещё на 5 улицах Рязани, если будет реализован проект новой транспортной модели.