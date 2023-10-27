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В Рязани 27 октября автомобилисты массово выехали на выделенную полосу на Московском шоссе

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Утром 27 октября рязанцы на личных автомобилях массово выехали на выделенную полосу для общественного транспорта. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

— Утро, Московское шоссе. Выделенка… На ней все, кроме общественного транспорта перед нашим автобусом, — сетуют рязанцы.

Напомним, выделенные полосы совсем недавно в Рязани появились на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Изначально полосы для общественного транспорта обустраивали в качестве временной меры во время капремонта теплосетей там, однако власти приняли решение оставить их. Ранее сообщалось, что в Рязани выделенные полосы сократили время поездки в общественном транспорте

Ранее также сообщалось, что выделенная полоса для общественного транспорта может появиться ещё на 5 улицах Рязани, если будет реализован проект новой транспортной модели.

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