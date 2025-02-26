В Рязани 27 февраля массово отключат воду

В Рязани 27 февраля некоторые рязанские дома, школы останутся без воды. Об этом сообщает администрация города.
Воды не будет с 14:00 до 18:00. Причина — ремонт на водопроводе. Отключение ждет жильцов домов по адресу:
- улица Новослободская, дома №1-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 и 38;
- Посадский переулок, дома № 2-5, 7, 7а, 10, 12, 14, 15а;
- площадь Соборная, дома № 3, 9, 15 (школа №4), 17, 17Б,17А, 19;
- Кремлевский вал, дома № 3, 5, 7, 9, 11а, 4а, 10, 17, 19;
- улица Рабочих в посёлке Остров у Кремля, дома №, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18;
- Почтовая, дома № 40, 42, 44, 43/44;
- Ленина, дома № 46, 48, 48а, 50Б;
- Некрасова, дом № 3;
- Соборная, дом № 3.