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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

В Рязани 27 февраля массово отключат воду

Анастасия Мериакри

В Рязани 27 февраля некоторые рязанские дома, школы останутся без воды. Об этом сообщает администрация города.

Воды не будет с 14:00 до 18:00. Причина — ремонт на водопроводе. Отключение ждет жильцов домов по адресу:

  • улица Новослободская, дома №1-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 и 38;
  • Посадский переулок, дома № 2-5, 7, 7а, 10, 12, 14, 15а;
  • площадь Соборная, дома № 3, 9, 15 (школа №4), 17, 17Б,17А, 19;
  • Кремлевский вал, дома № 3, 5, 7, 9, 11а, 4а, 10, 17, 19;
  • улица Рабочих в посёлке Остров у Кремля, дома №, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18;
  • Почтовая, дома № 40, 42, 44, 43/44;
  • Ленина, дома № 46, 48, 48а, 50Б;
  • Некрасова, дом № 3;
  • Соборная, дом № 3.

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