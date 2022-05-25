В Рязани 26 мая изменят маршруты троллейбусов из-за ремонта водопровода

В связи с проведением ремонта на водопроводе с 09.00 до 18.00 26 мая в районе дома №3 на пл. Димитрова будет закрыто движение транспорта по одной полосе в сторону ул. Вокзальной. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

На время производства работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В связи с закрытием движения, городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме:

— троллейбусы маршрута №2 из мкр. Дашково-Песочня следуют по своему маршруту до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» для разворота и движения в обратном направлении;

— троллейбусы маршрута №5 от конечного остановочного пункта «ул. Строителей» следуют по наружному кольцу по своему маршруту до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2». От остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» следуют по внутреннему кольцу по своему маршруту до конечного остановочного пункта «ул. Строителей». Движение по ул. Чкалова осуществляться не будет на время проведения работ.