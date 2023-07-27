В Рязани 26 июля прошла приёмка дороги от ул. Черновицкой до Ряжского шоссе

Приёмка участка автомобильной дороги от ул. Черновицкой до Ряжского шоссе состоялась 26 июля, сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Объект принимали сотрудники мэрии, депутаты, представители подрядчика.
Длина отремонтированного участка — 9,3 километра. На дороге поменяли асфальт, укрепили обочины, в некоторых местах расширили проезжую часть, нанесли разметку. Для общественного транспорта сделаны заездные карманы, установлено 15 остановочных павильонов нового образца.
Качество работ удовлетворило комиссию, нарушений не обнаружено. Ремонт вёлся в рамках двухгодичного контракта, положенный в прошлом году асфальт в хорошем состоянии.