Понедельник, 26 мая, 2025
22.1 C
Рязань
Семья и отношения

Почти 50 пар выбрали красивую дату 25 мая для заключения брака в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 25 мая брак зарегистрировали 48 пар. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина.

Несмотря на то, что в этот раз «красивая дата» 25.05.2025 пришлась на воскресенье, ЗАГС работал и регистрировал браки.

Антон и Карина познакомились около Дворца торжеств, спустя 8 месяцев Антон сделал предложение, и ребята сразу забронировали за год до торжества дату 25 мая 2025 года. Молодожёны поделились, что хотят дочку Василису.

Для Владимира и Татьяны 25.05.25 не надо было бронировать заранее. Регистрация их брака — в особом порядке, брак участника СВО. Познакомились они в 2023 году, за день до того, как Владимиру надо было возвращаться из отпуска в зону спецоперации. Предложение он сделал Татьяне на майские праздники — дали два дня выходных, и Татьяна приехала к нему в Курск. Гуляли в парке, Владимир сказал, что хочет, чтобы Татьяна стала его женой, и достал кольцо. Девушка так растерялась, что взяла кольцо и сама надела его себе на палец. В этот момент зазвучала сирена, и Татьяна расценила это как знак: у кого-то фанфары, а у них так.

25 мая состоялось первое торжество на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Глеб и Екатерина — первая пара, решившаяся сказать «Да» в окружении природы, энергии и движения.

Почти 50 пар выбрали красивую дату 25 мая для заключения брака в Рязани 25 мая состоялось первое торжество на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Глеб и Екатерина — первая пара, решившаяся сказать «Да» в окружении природы, энергии и движения.
Почти 50 пар выбрали красивую дату 25 мая для заключения брака в Рязани 25 мая состоялось первое торжество на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Глеб и Екатерина — первая пара, решившаяся сказать «Да» в окружении природы, энергии и движения.
Почти 50 пар выбрали красивую дату 25 мая для заключения брака в Рязани 25 мая состоялось первое торжество на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Глеб и Екатерина — первая пара, решившаяся сказать «Да» в окружении природы, энергии и движения.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.

Последние новости

Общество

Девятиклассники сдали биологию, обществознание, химию и информатику в Рязани

В экзамене по химии принял участие 421 человек, информатику сдавали 2614 девятиклассников, биологию – 1650, обществознание – 3243.
Происшествия

Браконьеры устроили незаконную охоту на лося в Рязанской области

Подозреваемых заметили сотрудники охотнадзора. У них изъяли машину и оружие, которые использовались при совершении правонарушения.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Напомним, угрозу атаки беспилотников на территории Рязанской области объявили в 19:36.
Главные новости

SHAMAN выпустил новую песню «Друг» вместе с рязанцем Никитой Осиным

Ярослав Дронов и Никита Осин — сокурсники по Гнесинке и друзья. Рязанец стал новым артистом продюсерского центра SHAMAN.
Транспорт и дороги

Появилось расписание нового троллейбуса № 16А

Троллейбусы этого маршрута следуют от площади Мичурина до микрорайона Семчино.
Происшествия

Автобус сбил мужчину, который обокрал магазин в Рязани

Пьяный мужчина обокрал магазин, но убежать не смог, его сбил автобус.
Культура и события

Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале

«Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Происшествия

Объявлено третье за сутки предупреждение об угрозе атаки БПЛА в Рязанской области

Оповещение рязанцы получили в 19:36. Жителей региона просят не подходить к окнам, находиться в безопасном месте.