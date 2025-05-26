Почти 50 пар выбрали красивую дату 25 мая для заключения брака в Рязани

В Рязани 25 мая брак зарегистрировали 48 пар. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина.

Несмотря на то, что в этот раз «красивая дата» 25.05.2025 пришлась на воскресенье, ЗАГС работал и регистрировал браки.

Антон и Карина познакомились около Дворца торжеств, спустя 8 месяцев Антон сделал предложение, и ребята сразу забронировали за год до торжества дату 25 мая 2025 года. Молодожёны поделились, что хотят дочку Василису.

Для Владимира и Татьяны 25.05.25 не надо было бронировать заранее. Регистрация их брака — в особом порядке, брак участника СВО. Познакомились они в 2023 году, за день до того, как Владимиру надо было возвращаться из отпуска в зону спецоперации. Предложение он сделал Татьяне на майские праздники — дали два дня выходных, и Татьяна приехала к нему в Курск. Гуляли в парке, Владимир сказал, что хочет, чтобы Татьяна стала его женой, и достал кольцо. Девушка так растерялась, что взяла кольцо и сама надела его себе на палец. В этот момент зазвучала сирена, и Татьяна расценила это как знак: у кого-то фанфары, а у них так.

25 мая состоялось первое торжество на территории биатлонного комплекса «Алмаз». Глеб и Екатерина — первая пара, решившаяся сказать «Да» в окружении природы, энергии и движения.