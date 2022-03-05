В Рязани 25-летний парень пытался украсть продукты из гипермаркета

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области задержали парня, который пытался украсть продукты из гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Вечером 4 марта в дежурную часть отделения вневедомственной охраны по городу поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города. На место выехал наряд Росгвардии.

Работники гипермаркета сообщили сотрудникам Росгвардии, что один из посетителей попытался без оплаты пронести через кассовую зону продукты питания на сумму свыше 2 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого жителя села Шумашь 1996 года рождения, и передали его полицейским.